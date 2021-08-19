Biden’dan tepki çeken sözler: Afganistan’dan kaos olmadan çıkamazdık

KAOS GÖRÜNTÜLERİ SORULDU

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararından sonra Kabil havaalanındaki uçakları ve pistleri dolduran sivillerin kaos görüntüleri üzerine Biden, "Görüntülerden sonra düşündüğüm ilk şey, bunun kontrolünü ele almanız gerektiğiydi. Bu konuda daha hızlı harekete geçmemiz ve havaalanının kontrolünü ele almamız gerekiyordu. Ve bunu başardık." dedi. ABD hükümeti Salı günü ABD Büyükelçiliği personeli de dahil olmak üzere Afganistan'dan 3 bin 200 kişiyi başarıyla tahliye ettiğini söyledi. Yetkililer, her gün 9 bin kişiyi tahliye edebilecek seviyeye gelmeyi umduklarını aktardı.