BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Taliban ile görüşmeye hazırız"

ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havalimanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havalimanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla iş birliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil." yanıtını verdi.