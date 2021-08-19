Çavuşoğlu’ndan yoğun diplomasi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili hemfikir olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi
, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne
ile de telefonda görüştü. Görüşmelerde, Afganistan'daki son durum ele alındı.