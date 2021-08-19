Dünya onları konuşuyor! 2 asırdır cevabı aranıyordu…

"Üç Cisim Problemi" uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir problemdi. Herhangi iki gezegen çekim kuvvetine bağlı hareketleri anlamaya yarayan denklemlerin çözümleri halihazırda yapılabiliyordu. Ancak üç veya daha fazla gezegenin yer çekimine ilişkin hesaplamaları içeren "Üç Cisim Problemi" iki asırdır çözüme kavuşmayı bekliyordu. Ancak İsrailli 2 bilim insanı bu problemi çözmeyi başardı.