Göçmen pazarlığı iddiaları temelsiz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadeleri kullanıldı. Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.
KILIÇDAROĞLU COŞMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Biden görüşmesinde gizli bir anlaşma yapıldığı ve 1 milyon Afgan'ın Türkiye'ye geleceği yalanını söylemişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ise, bir kısım basındaki iftiraları hatırlatarak aynı iddialara gönderme yapmıştı. Twitter hesabından konuya ilişkin İngilizce paylaşım da yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetmişti: "ABD Afganistan
'da kendisine hizmet etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19 bin Afgan'ı ve aile üyelerini (toplamda 53.000 kişi) ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın destekçisine de hedef ülke olarak İran
üzerinden Türkiye'yi gösterdi. Bunlar Taliban'dan kaçan gençler. Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır. ABD'ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, gelecekte ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye'yi bağlamaz." ANKARA
AB: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ OLACAK
AVRUPA
Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Borrell, "Zaten son 3 aydır bir Afgan göçü var. İran, Irak
veya Doğu Akdeniz
üzerinden Avrupa'ya geliş var ve daha da olacaktır. Bu, bizim transit ülkelerle sıkı şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. İnsanlık krizini önlemek gerekiyor. Burada, Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'den geçmeye çalışacak çok insan olacaktır ama bu şimdinin değil, geleceğin endişesidir" dedi.
TAHLİYELERDE YİNE İZDİHAM ÇIKTI
ABD, Afganistan'dan sivillerin tahliyesine zorluk çıkarılmaması için Taliban ile anlaşıldığını ve Taliban komutanlarıyla sürekli iletişim halinde olunduğunu açıkladı. İki gündür tahliyeler sürüyor, ancak dün bir kez daha izdiham yaşandı. En az 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Öte yandan Kâbil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğu doğrulandı.
EŞREF GANİ HAKKINDA YAKALAMA TALEBI
TALİBAN, Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu. Öte yandan Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu açıklandı. Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
UGANDA'YA GÖTÜRÜLMÜŞLER
İÇİNDE
640 Afgan vatandaşı bulunan ve Katar'a gittiği söylenen ABD kargo uçağının, Uganda'ya iniş yaptığı öne sürüldü. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'ne göre kargo uçağı Afganları Katar yerine Uganda'ya götürdü. Katar yerine Uganda'ya götürüldüklerinden haberi olmayan mültecilerin, bu ülkeye yerleştirildiği belirtildi.
ABD'NİN SİLAHLARI TALİBAN'DA
AMERİKA'NIN Sesi sitesindeki habere töre Taliban sadece siyasi güç elde etmekle kalmadı, ABD'nin tedarik ettiği silah, helikopter ve diğer askeri teçhizatı da ele geçirdi. Intercept internet sitesindeki haberde ise Taliban'ın ABD ordusuna ait biometrik tanımlama cihazlarını ele geçirdiği öne sürüldü.
CELALABAD'DA ÇATIŞMALAR ÇIKTI
TALİBAN'IN kurşun sıkmadan Kâbil'i ele geçirmesinin ardından üç gündür sakin olan Afganistan sokaklarından çatışma haberleri gelmeye başladı. El Cezire'ye göre Celalabad'da Taliban bayrakları indirilerek Afganistan bayrakları açıldı. Taliban'ın göstericilere ateş açtığı ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuşan bir kaynak ise Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'e bağlı güçlerin Charikar'ı ele geçirdiğini iddia etti. Ancak bu bilgi doğrulanamadı.