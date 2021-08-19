Giriş Tarihi: 19.8.2021

Göçmen pazarlığı iddiaları temelsiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı son görüşmede Afganların Türkiye’ye göç etmeleri konusunda “gizli bir anlaşma” yaptıkları yalanını dillendiren muhalefet yine dünyaya rezil oldu