İki kardeş ölüme böyle gitti! Dünyanın konuştuğu görüntülerin ardından kulaktan kulağa yayılan bu söylenti çıktı...

Afganistan'da Taliiban'ın Kabil'i de ele geçirerek yönetime el koyması sonrası büyük kaos yaşanıyor. Binlerce Afgan, Taliban'ın genel af kararına rağmen ülkeden kaçmaya çalışıyor. Tahliyelerin yapıldığı havalimanında izdiham oluşturan Afganlar, uçakların iniş takımlarına bile tutunarak kaçmaya çalışıyor. Bu şekilde kaçmaya çalışan iki kişi havadan yere çakılırken görüntülenmişti. Dünyayı sarsan görüntülerin ardından oldukça trajik bir hikaye çıktı.

SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada..

UÇAĞIN TEKERLEKLERİNE KENDİLERİNİ BAĞLIYORLAR

Tahliye uçaklarına alınmayan ve yer kalmayan Afganlar kaçışı uçak tekerleklerinde buluyor. Kendilerini iniş takımlarına bağlayan Afganların görüntüleri dünyayı şoke ediyor.

3 KİŞİ YERE ÇAKILARAK FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu şekilde kaçmaya çalışan 3 Afgan vatandaşı havalanan uçaktan yere çakıldı. Görüntüler dünya medyasının gündemine oturdu.

İKİ KARDEŞİN TRAJİK HİKAYESİ YÜREK BURKTU

Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kardeş olduğu ortaya çıktı. 16 ve 17 yaşında olan çocukların Kanada ve ABD'ye yerleşme hayali ile bu girişimde bulundukları öğrenildi.

İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre; 8 kardeşin en büyüğü olan iki kardeş 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylenti duyduktan sonra havaalanına akın eden grubun arasına karıştı.

Uçak tekerleğinde kaçmaya çalışan 2 kardeş düşerek hayatını kaybederken, birinin cesedine hala ulaşılamadı. Aile, evlatlarının cesedini bulmanın bile kendilerini bir nebze teselli edeceğini belirtiyor.