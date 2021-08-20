80 günde 5 kıta, 52 ülke

Belçikalı Zara Rutherford, sıra dışı bir rekor için harekete geçti. 19 yaşındaki maceraperest, dünya çevresinde solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot olmak için önceki gün Belçika
'nın Kortrijk kentinden yola çıktı. Yerel saat ile 10.00'da uçuşa başlayan Belçikalı pilot, 11.30 sularında ilk durağı olan Hampshire
'a ulaştı. Genç pilot, yaklaşık 80 gün sürmesi planlanan 51 bin kilometrelik yolculuğunda 5 ayrı kıtada 52 ülkenin üzerinden uçacak. 70 noktada toplamda 19 gün mola vererek gerçekleşecek uçuş, 4 Kasım'da yolculuğun başladığı Kortrijk'de sona erecek. Genç pilot bu uçuşuyla, ABD
'li Shaesta Waiz'in 2017'de 30 yaşındayken elde ettiği rekoru kırmayı hedefliyor.
SOSYAL MEDYADAN AKTARACAK
Pilot bir aileden gelen genç, 14 yaşındayken pilot eğitimine başladı ve 2020'de pilot lisansını aldı. Dünya rekoru denemesi olacak yolculuğunda hafif bir spor uçağı olan Shark UL ile uçan Rutherford, sırasıyla Atlantik Okyanusu
, İzlanda
, Grönland
ve Kanada'dan geçerek yolculuğuna başlayacak. ABD'nin Doğu kıyısından Güney Amerika
'ya inip daha sonra Batı kıyılarından Alaska
'ya geri dönecek. Alaska üzerinden Rusya
'ya geçtikten sonra Orta Asya ve Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya geri dönecek. Rutherford'un uçuşta takip edeceği rota, Guinness Rekorlar Kitabı'nın "dünya çapında uçuş" olma kriterleri dikkate alınarak hazırlandı. Uçuş boyunca sosyal medya hesaplarından deneyimlerini paylaşacak olan Rutherford, Kuzey Rusya ve Grönland gibi uzak ve ıssız bölgelerin uçuşun en zorlu kısmı olacağını düşündüğünü belirtti.