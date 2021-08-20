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Giriş Tarihi: 20.8.2021 16:59 Son Güncelleme: 20.8.2021 18:09

ABD tahliye uçağı ile Türkiye tahliye uçağı arasında büyük fark: Bir yanda kaos diğer yanda güven...

ABD tahliye uçağı ile Türkiye tahliye uçağı arasında büyük fark: Bir yanda kaos diğer yanda güven...

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından binlerce sivil Afganistan'dan ayrılmak için havalimanına akın etti. Kabil Havalimanı'nda ABD Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağına binen 640 Afgan'ın görüntüsü dünyanın gündemine oturmuştu. Uçağa binmek isteyen Afganların ölümü göze almaları da oldukça çarpıcı görüntüler ortaya çıkarmıştı. Dünya bu görüntüleri konuşurken ABD tahliye uçağı ve Türkiye'nin tahliye uçağı arasındaki fark dikkat çekti.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeden ayrılmak isteyenler havalimanına akın etti. Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler dünyanın gündemine oturdu. 150 kişilik ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına binen 640 Afgan vatandaşının görüntüleri tepki çekmişti. Dünya bu görüntüleri konuşurken ABD tahliye uçağı ve Türkiye'nin tahliye uçağı arasındaki fark dikkat çekti.

Yer: Kabil Havalimanı. Bir yanda kaos, diğer yanda güven | Video

İKİ UÇAK ARASINDA BÜYÜK FARK

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce Afgan Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Havalimanında yaşanan panik ve kaos insanlık dramına yol açmış, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı.

BİR YANDA KAOS DİĞER YANDA GÜVEN

Afganistan'dan ayrılan Türk vatandaşları, Mehmetçiğin korumasında güven ve huzuru içinde tahliye uçağına bindi. Türk askeri tüm nlemleri devreye soktu.Sağlanan güvenlik ile Afgan sivillerin uçağa doğru yönelmesinin önüne geçildi. Hiçbir sivilin zarar görmemesi için türk pilotlar büyük bir hassasiyet gösterdi. Bu sırada Türk vatandaşları bekleme salonunda havalimanındaki kargaşanın bitmesini bekledi.

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ABD tahliye uçağı ile Türkiye tahliye uçağı arasında büyük fark: Bir yanda kaos diğer yanda güven...
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