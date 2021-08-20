ABD tahliye uçağı ile Türkiye tahliye uçağı arasında büyük fark: Bir yanda kaos diğer yanda güven...

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeden ayrılmak isteyenler havalimanına akın etti. Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler dünyanın gündemine oturdu. 150 kişilik ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına binen 640 Afgan vatandaşının görüntüleri tepki çekmişti. Dünya bu görüntüleri konuşurken ABD tahliye uçağı ve Türkiye'nin tahliye uçağı arasındaki fark dikkat çekti.

Yer: Kabil Havalimanı. Bir yanda kaos, diğer yanda güven | Video

İKİ UÇAK ARASINDA BÜYÜK FARK

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce Afgan Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Havalimanında yaşanan panik ve kaos insanlık dramına yol açmış, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı.