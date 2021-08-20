Abdullah Ağar’dan Afganistan’daki olaylar ile ilgili flaş sözler: İstikrarsızlık alanlarında baş gösteren Levy oraya nasıl gitti?

Afganistan'da geçtiğimiz Pazar günü başkent Kabil de düştü. Taliban çok kısa sürede yönetimi ele geçirdi. Ülkede büyük bir kaos baş gösterirken, Afganlar havalimanındaki tahliye uçaklarına binmeye çalıştı. Adım atmaya yer kalmayan havalimanında kendisini uçak tekerleklerine bağlayarak ülkeyi terk etmeye çalışanlar, daha sonra havadan yere düşerek feci şekilde hayatını kaybedenler bile oldu. Öylesine vahim bir tablo oluştu ki; ABD'nin acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağının tekerleğinden cansız insan bedeni çıktı.
Taliban; genel af ilan ettiğini, kendilerine karşı savaşanları bile affedeceğini duyurdu. Ancak bu da kaosu durdurmaya yetmedi. Ülkenin ele geçirilemeyen tek vilayeti Pençşir'de; 'Pençşir Arslanı' olarak bilinen Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud direniş başlattığını duyurdu. Tüm savaşçıları vilayete davet eden Mesud yaptığı konuşmada; 'Bu artık benim kavgam, dönüşü yok' dedi.
Afganistan'da özetle bu durum yaşanırken; Taliban'ın eline geçen silahların ne olacağı da dünyanın tartışma konusu oldu. Büyük tehdit oluşturan silahların Taliban tarafından nerede, ne zaman, kime karşı kullanılacağı bilinmiyor ve bu nedenle endişe giderek artıyor.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede; ABD'nin Afganistan'a 20 yılda 2 trilyon dolar harcadığını; 88 milyar doların stratejik silah yükü olduğunu ve bunun Taliban'ın eline geçtiğini söyledi.
Ağar; Pençşir'deki direniş hareketinin başarılı olmasının kimin, nasıl destek vereceğine bağlı olduğuna vurguladı. Ağar; Mesud'u ilk ziyaret eden kişiye dikkat çekti; "İstikrarsızlık alanlarında hemen baş gösteren Bernard Henri Levy oraya nasıl gitti? Şah Mesud'un oğlu ile nasıl hemen fotoğraf verdi? Bölgedeki istikrarsızlığın arkasında kimler var?" dedi.
"88 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK SİLAH YÜKÜ VE NATO YIĞINAKLARI TALİBAN'IN ELİNDE"
İşte Abdullah Ağar'ın sabah.com.tr'ye yaptığı kritik değerlendirme:
Taliban'ın eline geçen silahlar ile ilgili net bir rakam bilgisi yok. Ancak şunu biliyoruz. ABD; 20 yılda Afganistan'da 2 trilyon dolar harcadı; bunları Taliban ele geçirdi. Bunun 88 milyar doları stratejik silah yükü, bunlar tamamen Taliban'ın kontrolüne geçti.
Ayrıca NATO yığınakları da Taliban'ın eline geçti.
(SABAH.COM.TR'ye değerlendirmelerde bulunan Abdullah Ağar)
"KORKUNÇ BİR KONVANSİYONEL SİLAH GÜCÜNE ERİŞTİ"
Taliban; Afganistan'da yönetimi ele geçirerek korkunç bir konvansiyonel silah gücüne erişti. Bir devlet gücüne; Afgan ordusunun tüm silah gücüne ulaştı.
"KİME KARŞI, NEREDE, NE ZAMAN KULLANACAK?"
Taliban'ın eline geçen silahlar sonrası asıl sormamız gereken soru şu; Taliban bu silah gücünü kime karşı, nerede ve ne zaman kullanacak?
Bu silah gücü arasında hava savunma, hava taarruz, uçaklar, helikopterler, ağır silahlar, toplar ve füzeler var. Konvansiyonel bir orduda olan her şey şu an Taliban'ın elinde...
"SON DERECE BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURACAK"
Taliban'ın böylesine geniş kapsamlı, konvansiyonel ordularda olan bir silah gücüne erişmesi son derece büyük bir tehdit oluşturacak. Özellikle de Pakistan'a karşı... Pakistan'ın istikrarsızlaşması için bir fotoğraf var.
TALİBAN BU SİLAHLAR İLE NELER YAPABİLİR?
Ağar; Taliban'ın bu silahlar ile yaratabileceği tehditleri şöyle sıralıyor:
Rahatlıkla bu silahları devletlere karşı kullanarak ağır yaralar açabilirler.
Diğer terör örgütleri ile işbirliği yapabilir.
TALİBAN NE GİBİ TEHDİTLER YARATABİLİR?
Irksal ve mezhepsel sorunlar yaratabilir.
Taliban'ın ortaya koyacağı İslam davranışı ile İslam dünyası teolojik bir bozgun yaşayabilir.
En büyük tehdit teolojik olarak yaratacağı sorunlar...
PENÇŞİR'DEKİ DİRENİŞ BAŞARILI OLABİLİR Mİ?
Ağar; daha önce Sovyetler ve Taliban'a karşı direnerek efsane komutan olan Ahmed Şah Mesud'un oğlunun başlattığı direnişi de değerlendirdi.
Ülkede ele geçirilemeyen tek vilayet olan Pençşir'de savaşçıları ve Afgan ordusuna ait mühimmat ile ağır silahları toplayan Ahmed Mesud'a kimler tarafından destek verileceğinin başarı ya da başarısızlığı ortaya çıkaracağını belirten Ağar; şu ifadeleri kullandı:
Şah Mesud'un oğlunun başlattığı direniş şu an için çok küçük bir alanda. Bu direnişin başarılı olup olamayacağı abancı ülkelerin vereceği destekle ilişkili. Desteğin boyutuna göre; başarı ya da başarısızlık ortaya çıkacak.
(Arap Baharının planlayıcı ve YPG PKK destekçisi ünlü Fransız Aktivist ile 'Pençşir' direnişini başlatan Ahmed Mesud)
"LEVY; AHMED MESUD'UN YANINA HEMEN NASIL GİTTİ?"
Ağar; Mesud'un başlattığı direniş ile ilgili dikkat çeken bir detayı gözler önüne serdi. Ağar; ünlü Fransız düşünür istikrarsızlık alanlarında baş gösteren Bernard Henry Levy oraya nasıl gitti? Şah Mesud'un oğlu ile nasıl hemen fotoğraf verdi? Oradaki istikrarsızlığın arkasında kimler var?" dedi.
BERNARD HENRY LEVY, MESUD'U İLK ZİYARET EDEN İSİM
Fransalı ünlü düşünür ve aktivist Bernard Henri Levy, Taliban tarafından ele geçirilmeyen Afganistan'ın Pençşir vilayetine gitti.
ARAP BAHARI SÜRECİNİN PLANLAYICISI
Arap Baharı diye anılan sürecin planlayıcılarından biri olarak görülen Levy'nin Mesud'la ne konuştuğu bilinmiyor.
KÜRDİSTAN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU VE YPG/PKK DESTEKÇİSİ
Radikal İslam'a karşıtlığıyla bilinen Levy, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve Suriye rejimi lideri Beşşar Esad'a karşı söylemleriyle gündeme gelmişti.
Levy, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu'nun destekçileri arasında yer almıştı.