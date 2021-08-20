Abdullah Ağar’dan Afganistan’daki olaylar ile ilgili flaş sözler: İstikrarsızlık alanlarında baş gösteren Levy oraya nasıl gitti?

Afganistan'da geçtiğimiz Pazar günü başkent Kabil de düştü. Taliban çok kısa sürede yönetimi ele geçirdi. Ülkede büyük bir kaos baş gösterirken, Afganlar havalimanındaki tahliye uçaklarına binmeye çalıştı. Adım atmaya yer kalmayan havalimanında kendisini uçak tekerleklerine bağlayarak ülkeyi terk etmeye çalışanlar, daha sonra havadan yere düşerek feci şekilde hayatını kaybedenler bile oldu. Öylesine vahim bir tablo oluştu ki; ABD'nin acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağının tekerleğinden cansız insan bedeni çıktı.

Taliban; genel af ilan ettiğini, kendilerine karşı savaşanları bile affedeceğini duyurdu. Ancak bu da kaosu durdurmaya yetmedi. Ülkenin ele geçirilemeyen tek vilayeti Pençşir'de; 'Pençşir Arslanı' olarak bilinen Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud direniş başlattığını duyurdu. Tüm savaşçıları vilayete davet eden Mesud yaptığı konuşmada; 'Bu artık benim kavgam, dönüşü yok' dedi.

Afganistan'da özetle bu durum yaşanırken; Taliban'ın eline geçen silahların ne olacağı da dünyanın tartışma konusu oldu. Büyük tehdit oluşturan silahların Taliban tarafından nerede, ne zaman, kime karşı kullanılacağı bilinmiyor ve bu nedenle endişe giderek artıyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede; ABD'nin Afganistan'a 20 yılda 2 trilyon dolar harcadığını; 88 milyar doların stratejik silah yükü olduğunu ve bunun Taliban'ın eline geçtiğini söyledi.

Ağar; Pençşir'deki direniş hareketinin başarılı olmasının kimin, nasıl destek vereceğine bağlı olduğuna vurguladı. Ağar; Mesud'u ilk ziyaret eden kişiye dikkat çekti; "İstikrarsızlık alanlarında hemen baş gösteren Bernard Henri Levy oraya nasıl gitti? Şah Mesud'un oğlu ile nasıl hemen fotoğraf verdi? Bölgedeki istikrarsızlığın arkasında kimler var?" dedi.