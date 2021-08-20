Beyaz Saray’dan flaş Afganistan açıklaması

TOPLAM 14 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ek tahliye edilenlerin arasında ABD vatandaşlarının yanı sıra Özel Göçmenlik Vizesi (SIV) başvuru sahipleri ve aileleriyle savunmasız Afganların da yer aldığı kaydedilen açıklamada, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 9 bin kişinin, temmuz sonundan itibaren de toplam 14 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.