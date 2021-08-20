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Giriş Tarihi: 20.8.2021 17:43

Beyaz Saray'dan flaş Afganistan açıklaması

AA
Beyaz Saray’dan flaş Afganistan açıklaması

Beyaz Saray; Afganistan'dan dün yaklaşık 350 Amerikan vatandaşı dahil yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 9 bin kişinin, temmuz sonundan itibaren de toplam 14 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 19 Ağustos'ta 16 C-17 numaralı uçuşla Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan yaklaşık 350 Amerikan vatandaşı dahil yaklaşık 3 bin kişiyi tahliye etti." ifadesine yer verildi.

TOPLAM 14 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ek tahliye edilenlerin arasında ABD vatandaşlarının yanı sıra Özel Göçmenlik Vizesi (SIV) başvuru sahipleri ve aileleriyle savunmasız Afganların da yer aldığı kaydedilen açıklamada, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 9 bin kişinin, temmuz sonundan itibaren de toplam 14 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada son 24 saatte ABD ordusunun 11 charter uçuşunu yönettiği, bu yolcuların söz konusu rakama dahil olmadığı belirtildi.

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Beyaz Saray'dan flaş Afganistan açıklaması
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