Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis etmişti! Afgan gazeteci o anları anlattı





Bu, bir gazeteci olarak benim için ve elbette Afganistan'daki diğer insanlar ya da sosyal medya kullanan diğer ülke vatandaşları için oldukça şoke ediciydi" diye konuştu.



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