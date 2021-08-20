Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis etmişti! Afgan gazeteci o anları anlattı

Majidi, Kabil'deki olayın oldukça trajik ve şoke edici olduğunu belirterek, "Hem bizim insanımızı hem de tüm dünyadaki insanları oldukça etkiledi. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi.
Afganistan'da dehşete düşüren görüntüler! Havalanan uçaktan düşenler kamerada...
Taliban'ın Kabil'e girmesiyle Kabil'deki binlerce insan evlerini terk ettiler. Afganistan'dan kaçma fırsatı bulabilmek adına, hayatlarına kurtarabilmek adına havaalanına akın ettiler.
Bu trajik olay gerçekleştiğinde maalesef bazıları kendini Amerikan uçağının tekerleklerine veya kanatlarına saklamaya çalıştı" dedi.
Afgan halkından bilgi almak için olay yerine gittiğini belirten Majidi, "Böyle neler olmuştu? Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Yerel halka sorduğumda, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında genç bir Afgan adamın uçaktan düşerek hayatını kaybettiğini anladıklarını söylediler.
Bu, bir gazeteci olarak benim için ve elbette Afganistan'daki diğer insanlar ya da sosyal medya kullanan diğer ülke vatandaşları için oldukça şoke ediciydi" diye konuştu.
SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada..
"AFGANİSTAN'DAYKEN BİRÇOK ÖLÜM TEHDİDİ VE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN, ŞÜPHELİ ARAMALAR ALDIM"
Güvenlik endişesi nedeniyle ülkesinden ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen Majidi, şu anda birçok gazetecinin hayatlarından endişe duyduğu için Afganistan'dan ayrıldığını kaydetti.
Bu kararı alırken çok zorlandığını da bildiren Tariq Majidi, "Afganistan'dayken birçok ölüm tehdidi ve ne olduğu bilinmeyen, şüpheli aramalar aldım.
Hükümetin beni koruyamayacağını ya da korumayacağını anladım ve sonunda da ayrılmaya karar verdim. Ardından haber yapmayı bıraktım ve ülkemden bir süre önce ayrıldım" şeklinde konuştu.