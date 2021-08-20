Dev askeri uçakta skandal görüntü! Eski Kraliyet Deniz komandosundan şok sözler...

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin kurtarma uçuşlarında 'mümkün olan her alanı' kullandığı konusunda ısrar etmiş ve tahliye çabalarında 'her saatin önemli olduğunu' vurgulamıştı.

"TEK BİR KOLTUK BOŞA GİTMEYECEK" DEMİŞTİ...

Wallace, Batılı güçlerin 'tek bir koltuğun boşa gitmemesini' sağlamak için çalıştığını da sözlerine eklemişti. Ancak ülkeden kaçmak isteyen binlerce insana rağmen Afganistan'dan sadece bir avuç insanla ayrılan tahliye uçuşlarının yapıldığına dair haberler gelmişti.