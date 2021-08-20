Elon Musk, Tesla’nın insansı robot geliştirdiğini açıkladı ve tarih verdi

Tesla Bot olarak adlandırılan insanı robot, güvenli olmayan, kendini tekrar eden, sıkıcı işleri yerine getirmek için tasarlandı. Robot, alışveriş yapmak, temizlik yapmak, yük taşımak gibi görevleri gerçekleştirecek. Musk, "Aslında gelecekte fiziksel işleri yapmanın bir seçim olacağını düşünüyorum. Eğer siz yapmak isterseniz yapabilirsiniz" dedi.

Tesla Bot'un duyurusu Yapay Zeka Günü etkinliğinde gerçekleşti. Elon Musk, Tesla'nın araçları için geliştirilen bazı çözümleri ve süper bilgisayar teknolojilerinin sergilendiği etkinlikte, insansı robotun tasarımını gösteren çizimleri paylaştı.

Tesla'nın tarihine baktığımız zaman Güneş enerjisiyle çalışan süper şarj ağı, robotik yılan tarzı şarj cihazları gibi asla ortaya çıkmamış fikirlerin ve açıklamaların olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bazı eleştirmenler Tesla Bot'un gün ışığı göremeyeceğini de söylüyor. Ancak diğer taraftan Elon Musk, kısa vadede robotik endüstrisine girmekle ilgili bir soruya ise "zorunda kalacağız" cevabını verdi. Bu durum Tesla Bot'un gerçek olabileceği ihtimalini de ortaya koyuyor. Neler olacağını gelecek sene göreceğiz.