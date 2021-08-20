Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Estonya Başbakanı'ndan tepki çeken açıklama: Yalnızca 30 mülteci kabul edecekler
Giriş Tarihi: 20.8.2021 16:16 Son Güncelleme: 20.8.2021 16:41

Estonya Başbakanı'ndan tepki çeken açıklama: Yalnızca 30 mülteci kabul edecekler

İHA
Estonya Başbakanı’ndan tepki çeken açıklama: Yalnızca 30 mülteci kabul edecekler

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyeleri devem ederken Estonya'dan tepki çeken bir açıklama geldi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Batılı ülkelerin Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen ve kendileriyle iş birliği yapan Afganların tahliyesine devam ederken, Estonya'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sadece 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini duyurdu.

YALNIZCA 30 AFGAN'I KABUL EDECEKLER

Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan Afganları ülkeye getireceklerini ifade eden Başbakan Kallas, 20'sinin direkt Estonya ile iş birliği yapan, 10'unun ise AB ve NATO'yla iş birliğinde bulunanlar olduğunu belirtti. Kallas, "Afganistan'da durum halen gergin. ABD'nin tahliye operasyonunu sonlandıracağı 31 Ağustos tarihinden sonra insanları güvenli bir şekilde tahliye etmek artık mümkün olmayabilir. Bu nedenle tüm ülkeler hızlıca harekete geçmeli" şeklinde konuştu.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Kallas, ülkesinin Afganistan'daki Mondo MTÜ isimli sivil toplum örgütündeki ebelik eğitmenleri, kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi yararına çalışan kadın aktivistleri kabul etme eğiliminde olduğunu dile getirdi. Kallas, "Estonya'nın Afganistan'daki yardım programlarına katılan ve Afgan kadınları ve gençleri için daha iyi kalkınma fırsatları sunanlara yardım etmeye odaklanacağız" dedi.

Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor

Bazı ülkelerin binlerce Afgan mülteciyi kabul edeceklerini açıklamasının ardından Estonya yönetiminin sadece 30 Afgan'ı alacağını açıklaması, sosyal medyada alay konusu olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Estonya'ya tepki gösterdi.

Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Estonya Başbakanı'ndan tepki çeken açıklama: Yalnızca 30 mülteci kabul edecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA