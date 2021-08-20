Estonya Başbakanı’ndan tepki çeken açıklama: Yalnızca 30 mülteci kabul edecekler

YALNIZCA 30 AFGAN'I KABUL EDECEKLER

Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan Afganları ülkeye getireceklerini ifade eden Başbakan Kallas, 20'sinin direkt Estonya ile iş birliği yapan, 10'unun ise AB ve NATO'yla iş birliğinde bulunanlar olduğunu belirtti. Kallas, "Afganistan'da durum halen gergin. ABD'nin tahliye operasyonunu sonlandıracağı 31 Ağustos tarihinden sonra insanları güvenli bir şekilde tahliye etmek artık mümkün olmayabilir. Bu nedenle tüm ülkeler hızlıca harekete geçmeli" şeklinde konuştu.