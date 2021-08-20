İnternette skandal satış: Tahliye uçağından düşen Afganlar ile dalga geçtiler

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganların görüntüleri dünya gündemindeki yerini koruyor. Kabil Havalimanındaki ABD kargo uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak ülkeden ayrılmak isteyen ve metrelerce yükseklikten yere düşen 2 Afgan'ın görüntüleri infiale yol açarken, korkunç anlar tişörtlere resmedilerek ABD ve Singapur merkezli satış platformlarında internet üzerinden satışa sunuldu.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Renk renk üretilen ve ortalama 20 dolardan satılan tişörtlerin üzerinde ise "Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü" yazısı yer aldı. İnsani krizin yaşandığı Kabil'deki Afganlarla dalga geçilen tişörtler, sosyal medyada büyük tepki topladı.
TRAJİK ANLARLA DALGA GEÇTİLER
Sosyal medya kullanıcıları çaresiz kalan Afganların uçaklara tutunurken, birilerinin tişörtlerle Afganların acılarından faydalanmaya çalıştığını ifade etti. Kullanıcılar, trajik anlarla dalga geçilen tişörtlerin satıştan kaldırılmasını istedi.
ABD'nin internet üzerinden satış yapan alışveriş platformu ETSY, Afganistan'ın Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan hareket eden uçaktan düşen insanlara ait görüntülerin basılı olduğu tişörtlerin satışını durdurdu.
Kullanıcılar, platformun internet sitesinde "Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor." uyarısıyla karşılaştı.
ÜRÜNÜN SATIŞI BAZI ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE DEVAM EDİYOR
Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi "TShirtAtLowPrice.com" üzerinden devam ediyor.
Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan halkı için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı."
New York Post'un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından "taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldı.
İKİ AFGAN UÇAKTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı.
Afganların uçağa tırmandığı ve iki kişinin uçaktan düştüğü anlara ilişkin görüntüler dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.