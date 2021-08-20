İnternette skandal satış: Tahliye uçağından düşen Afganlar ile dalga geçtiler

ÜRÜNÜN SATIŞI BAZI ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi "TShirtAtLowPrice.com" üzerinden devam ediyor.

Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan halkı için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı."

New York Post'un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından "taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldı.