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Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:30

İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İHA
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam'ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video

Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
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