Kabil’deki kaosun sorumlusu Biden rezaleti savundu

Taliban'ın 15 Ağustos gecesi kontrolü ele geçirdiği Afganistan, dünya basınının birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ülkesinin Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı ve bu sürecin yönetimiyle ilgili sert şekilde eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden gelişmeler hakkında ABC News'e konuştu. "Kaos çıkmadan, bir şekilde ülkeden çıkmanın bir yolu olduğu fikri var, bunun nasıl olduğunu bilmiyorum" diyen Biden, geri çekilmenin tamamlanması planlanan tarihi ertelemek anlamına gelse bile, her bir Amerikan vatandaşını Afganistan'dan çıkarmaya kararlı olduğunu söyledi.Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda ortaya çıkan kaos görüntüleriyle ilgili fikri sorulan Biden, "Bir an önce kontrolü sağlamalıyız ve hızlı hareket etmeliyiz diye düşündüm. Ve öyle de yaptık" şeklinde konuştu. Biden'ın bu tavrı Batı basını tarafından "ABD Başkanı, Taliban'dan kaçmak isterken uçakların tekerlerinden düşenleri umursamadı" şeklinde yorumlandı.ABD'de Biden'a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü. Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi. AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell , ABD Başkanı Joe Biden'ın söyleminin aksine Afganistan'da ulus ve devlet inşası için çok çalışıldığını ancak başarısız olunduğunu belirtti. Borrell bundan sonraki süreçte artacak Çin ve Rusya etkisine karşı uyarıda bulundu.İNGİLİZ basınında manşetlerde dün İngiliz milletvekillerinin Başbakan Boris Johnson 'a ve ABD Başkanı Joe Biden'a Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili yönelttiği eleştiriler var. BBC'nin haberine göre İngiliz basınında 'İstihbaratımız bu kadar mı zayıftı?' yorumları ağırlıktaydı. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de "Afgan ordusunun 11 günde çökeceğine dair hiçbir ibare görmedik" itirafında bulundu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise "Taliban ile hasmane bir etkileşim yaşanmadı ve Taliban komutanlarıyla iletişim kanallarımız açık" ifadesini kullandı.KABİL Uluslararası Havalimanı'nda çeşitli ülkelerin tahliye çalışmaları devam ediyor. Son iki günde 64 uçuş yapılarak binlerce kişi Afganistan'dan tahliye edildi. Dün yine zaman zaman izdihamlar yaşandı. Taliban Sözcüsü Ahmed Ullah Wasiq, Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun "yabancıların" kalabalığı dağıtmak için ateş açmasından kaynaklandığını öne sürdü.HAZRETI Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yılı dolayısıyla Afganistan'da düzenlenen anmalara yüzlerce kişi katıldıAFGANISTAN'DA yaşayan son Yahudi olan Zabulon Simantov, ülkede kalmaya karar verdi. İsrail basınına konuşan bir Taliban sözcüsü ise ülkedeki azınlıkların haklarının korunacağını söyledi.BM, Afganistan'da 14 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldığı bir insani krizin baş gösterdiği uyarısında bulundu. BMMYK Afganistan Temsilcisi Caroline Van Buren ise Afganistan'dan her hafta 30 bin kişinin yasa dışı yollardan ayrıldığını söyledi.AFGANISTAN Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 169 milyon dolar ile kaçtığı ortaya çıktı. ABD ise "Dönmek istiyorum" diyen Gani için "Artık aktör değil" açıklaması yaptı.AFGANISTAN'IN 102'nci Bağımsızlık Günü sebebiyle dün ülkede insanlar sokağa çıktı. Afganistan bayrağını taşıyan kişiler, "Bayrağımız kimliğimiz" sloganları attı. El Cezire'ye göre ise Esadabad'daki göstericilere Taliban üyelerinin ateş açması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.KABİL Havalimanı'nda ABD'ye ait tahliye uçağının iniş takımlarına binerek kaçmaya çalışırken, yere düşerek yaşamını yitirenlerden bir kişinin kimliği belli oldu. Görüntülerdeki kişinin, Afganistan'ın milli genç futbol takımından Zaki Enveri olduğu ortaya çıktı.