Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Kalecik mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Volkan D.'nin kullandığı 61 K 8962 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek, İrfan Yenigün yönetimindeki 61 PY 091 plakalı cipe çarptı. Kazada takla atarak, savrulduğu yol kenarında devrilen cipte İrfan Yenigün hayatını kaybetti.



Aynı araçtaki Deniz A. ve Çağlar Y. ile devrilen TIR'ın sürücüsü Volkan D. ise yaralandı. TIR'daki kömür çuvalları da yola saçılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Trafiğe kapanan yoldaki kömürler de çevredekiler ile Karayolları ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı. TIR ve cipin çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı.