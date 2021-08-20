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Giriş Tarihi: 20.8.2021

‘Mini beyinler’ kendi göz yapısını geliştirdi

‘Mini beyinler’ kendi göz yapısını geliştirdi
Alman bilim insanlarınca laboratuvar ortamında kök hücrelerden üretilen beyinsi yapılar, ilkel göz yapısı geliştirdi. Cell Stem Cell dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Alman araştırmacılar, "mini beyinler"in ışığı algılayabilen "optik çanaklar" geliştirdiklerini ortaya koydu. Laboratuvar ortamında üretilen 314 mini beynin yüzde 72'sinin optik çanak geliştirdiği gözlemlenen çalışmada, optik çanakların farklı tipte retina hücreleri, lens ve kornea dokusundan oluştuğu kaydedildi. Beyin ile göz arasındaki sinirsel bağların nasıl sağlandığına ışık tutması beklenen araştırmanın, göz hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde de kullanılabileceği ifade edildi. AA
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‘Mini beyinler’ kendi göz yapısını geliştirdi
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