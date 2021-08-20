NSU gün yüzü göremeyecek

Almanya
'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün elebaşısı Beate Zschaepe
'nin cezasını hafifletme umudu Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi
'nin baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararlarını onadı. Açıklamada, Beate Zschaepe, Rolf Wohlleben
ve Holger G'nin Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından verilen cezalara ilişkin itirazlarının reddedildiği belirtildi. Kesinleşen karar sonrasında Zschaepe, ömrünün geri kalanını hapiste geçirecek. Dava, 2013'te görülmeye başlanmıştı.