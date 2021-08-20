Rusya’da günde 13 kadın öldürülüyor

Rusya
Sivil Kadın Örgütleri Konsorsiyumu, ülkede 2011-2019 döneminde kadın cinayetlerinin yüzde 65.8'inin partnerleri ya da akrabaları tarafından işlendiğini açıkladı. TürkRus.com sitesindeki habere göre söz konusu dönemde cinayete kurban giden kadınların sayısı 18 bin 500'ün üzerinde. Kocaları ya da erkek arkadaşları tarafından katledilen kadın sayısı ise 9 bin 868 olarak bulundu. Bu sayı işlenen tüm kadın cinayetlerinin yüzde 53'üne karşılık geliyor. Bir başka deyişle, iki yıllık döneme ilişkin istatistikler, her gün ortalama 13 kadının partnerleri tarafından öldürüldüğünü söylüyor.