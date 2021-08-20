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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüşecek
Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:38 Son Güncelleme: 20.8.2021 11:09

Son dakika: Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüşecek

Son dakika: Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüşecek

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Edinilen son dakika habere göre görüşmede Afganistan'daki son durumun değerlendirileceği kaydedildi.

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Edinilen son dakika beligiye göre görüşme saat 19:30'da gerçekleşecek.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alınacak.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüşecek
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