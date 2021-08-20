Son dakika: Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüşecek

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Edinilen son dakika beligiye göre görüşme saat 19:30'da gerçekleşecek.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alınacak.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.