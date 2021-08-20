SON DAKİKA | NATO’dan Afganistan açıklaması: Tahliye için Türkiye, ABD ve İngiltere devrede

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Afganistan'daki krizden önemli dersler alınması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE, İNGİLTERE VE ABD'YE 'KABİL' TEŞEKKÜRÜ

Afganistan'da tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceklerini belirten Stoltenberg, "Dünyanın gözü Afganistan'da. 24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız.

Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevli olduğunu belirten Stoltenberg, "Türkiye'nin şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti. Şuan tahliyeye odaklandık. Pakistan'a özel bir sorumluluk düşüyor. Hem Afganistan'ın komşusu hem de Taliban'la irtibatı var." dedi.

TALİBAN'IN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMASI GEREK

"Tüm müttefiklerin ortak görüşü Taliban'ın verdiği sözü tutması gerektiği." diyen Stoltenberg, "Bunlar, ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş, terör örgütlerine kucak açmama ve kadın haklarına saygı. Afganistan'da ne olursa olsun, bu NATO'yu üyelerinin güvenliğini sağlamakta zaafiyete uğratmaz." dedi.

NATO TALİBAN'I TANIYACAK MI?

Stoltenberg, "NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı." dedi.