AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’den flaş Taliban açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için onlarla operatif temasımız var." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile koordineli olarak Afganistan'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu AB ile iş birliğinde bulunanların oluşturduğu Afganların bekletildiği Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünü ziyaret etti.

Bazı Afgan mültecilerle görüşüp yetkililerden verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Sanchez, Michel ve Von der Leyen, ortak basın toplantısı düzenledi.