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Giriş Tarihi: 21.8.2021 16:40 Son Güncelleme: 21.8.2021 16:57

ABD Büyükelçiliği’nden Kabil için kritik uyarı! ‘Uzak durun’

İHA
ABD Büyükelçiliği’nden Kabil için kritik uyarı! ‘Uzak durun’

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’da devam eden siyasi karmaşayla ilgili uyarıda bulundu. Ülkeden kaçmak isteyenlerin akın ettiği Kabil Havalimanı’na gidilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunan büyükelçilik, ABD vatandaşlarının havalimanı kapılarından da uzak durması gerektiğini söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, ülkeden kaçabilmek umuduyla başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki bekleyişini sürdürüyor.

"POTANSİYEL GÜVENLİK TEHDİDİ VAR"

Zaman zaman izdiham yaşanan havalimanı çevresinde silah sesleri de duyuluyor. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı etrafında "potansiyel güvenlik tehdidi" bulunduğu ifade edildi.

ABD vatandaşlarının havalimanı ve çevresinden uzak durmasının istendiği açıklamada, "Kabil Havalimanı çevresindeki potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD vatandaşlarına ABD'li yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına seyahat etmekten ve havaalanı kapılarından kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

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ABD Büyükelçiliği’nden Kabil için kritik uyarı! ‘Uzak durun’
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