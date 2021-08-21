ABD Büyükelçiliği’nden Kabil için kritik uyarı! ‘Uzak durun’

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, ülkeden kaçabilmek umuduyla başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki bekleyişini sürdürüyor.

"POTANSİYEL GÜVENLİK TEHDİDİ VAR"

Zaman zaman izdiham yaşanan havalimanı çevresinde silah sesleri de duyuluyor. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı etrafında "potansiyel güvenlik tehdidi" bulunduğu ifade edildi.