Afganistan’da tahliye edilen Türklerden duygu dolu sözler: Mehmetçik canını siper etti

"MEHMETÇİK BİZLER İÇİN CANINI SİPER ETTİ"

"Yaşanan olaylar karşısında endişelendiniz mi?" şeklindeki bir soruya Hafize Mengli, "Bir şeyi yaşamak farklı uzaktan duymak daha farklı. Ama Taliban Kabil'e geldikten sonra hiçbir problem olmadı. Sokaklar sakin. Bizi Havalimanına gümrük kapısından aldılar. Mehmetçiğe çok teşekkür ederim. Oradaki komutanlara arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. Bizler için canlarını siper ettiler" diye konuştu.