Biden: Afganistan’da çıkarımız kalmadı

ABD
Başkanı Joe Biden
, Beyaz Saray
'daki basın toplantısında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. ABD'nin bu ülkede El Kaide'yi yok ettiğini vurgulayan Biden, Usame bin Ladin'i öldürerek misyonlarını tamamladıklarını savundu. "Eğer ülkeden çekilme kararı almasaydık oraya 1 Mayıs'tan sonra daha fazla asker göndermemiz gerekecekti. Bu askerlerimizin bazıları belki de orada hayatını kaybedecekti. Peki ne için?" diyen Biden, ABD'nin artık Afganistan'da ulusal çıkarının kalmadığını ifade etti. Hamid Karzai Havalimanı
üzerinden yürütülen tahliyeler için "Tarihteki en zor hava tahliye operasyonlarından biri" ifadesini kullanan Biden, Taliban ile yaptıkları anlaşma uyarınca Amerikan
pasaportunu gösteren vatandaşlarına havalimanına kadar güvenli geçiş imkânı sağlandığını vurguladı. Biden, Taliban'ın ülkede kontrolü bu kadar hızlı sağlamasına ilişkin soruya ise topu Afgan
yönetimine atarak yanıt verdi: "Afgan ulusal güçlerinin tamamen çökmesi beklenmedik bir şeydi. Kâbil kuşatıldığında savaşsalardı çok farklı bir hikâye olurdu." AA
ELEŞTIRİLER ARTIYOR
Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer
, ABD Başkanı Joe Biden'ı, Afganistan'da sorumluluktan kaçmakla ve Afgan halkını kaosun içine atmakla suçladı.
ABD eski genelkurmay başkanı Mike Mullen
, Biden'ın Afganistan'dan çekilme planını eleştirdi: 'Çatışma döneminde' ve müttefiklere danışmadan alınan bir karar.
ABD'nin Kâbil Büyükelçiliği'nin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı.