‘Çok korktum ama devletim yalnız bırakmadı’

Çalışmak için gittiği Afganistan
'da mahsur kalan ve ailesine ulaşarak yardım isteyen 21 yaşındaki hemşire İrem Kahraman, bölgedeki Türk askeri tarafından kurtarılarak Türkiye
'ye getirildi. Kırıkkale
'de özel bir hastanede işbaşı yapan genç sağlıkçı ilk iş gününde SABAH'a konuştu: "Sanki arkamdan geliyorlar beni takip ediyorlar gibi geliyor. Çok korktum. Ama devletim benin yalnız bırakmadı. Onların elinden kurtuldum. Şimdi her şeyi unutmak istiyorum." 3 ay önce çalışmak için hemşire olarak gittiği Afganistan'da mahsur kalan Kahraman,"Kabil Havalimanı
'na çok zor ulaştık. Güney kapısının önünde ABD askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar bütün eşyalarımızı attık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan ve Türk askerleri bizleri gelip aldılar. Büyükelçiliğimiz bizi misafir etti. Herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Şu an kendimi çok güvende hissediyorum" dedi.
TİŞÖRT VİCDANSIZLIĞI
KABİL'DEKİ tahliye skandalında uçaktan düşen Afganları ABD'de tişört yaptılar. Tepkilerin ardından tişörtler satıştan kaldırıldı.
BM: TALİBAN PEŞLERİNDE
BIRLEŞMİŞ Milletler
'e (BM) sunulan istihbarat raporuna göre Taliban, ABD ve NATO
ile işbirliği yapanları yakalamak için yoğun çaba harcıyor. Diğer taraftan 18 binden fazla Afgan, ülkeden tahliye edildi. BM'den Afganistan'a komşu ülkelere "Tehlikedeki siviller için açık çıkış yolu yok, sınırlarınızı açın" çağrısı yapıldı.
TÜRK ASKERİ ŞEFKATİ
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Türk güvenlik güçleri, çaresizlik görüntülerinin yaşandığı bölgede ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Havalimanında çıkan kargaşada eşinin kaybolduğunu belirten Afgan babanın yardımına koşan askerler, altını değiştirip mama verdikleri iki aylık bebeği babaya teslim etti.
30 GÖÇMEN KABUL EDECEKLER
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.