Düğün için gittikleri Afganistan’da büyük korku yaşadılar!

13 YILIN ARDINDAN YENİDEN GİTTİLER

Said Türkgeldi ve eşi Cemile Türkgeldi, 27 yaşındaki oğulları Ali'yi Afganistan'daki akrabalarının kızı Serife ile evlendirmek için 13 yıl aradan sonra Kabil'in kuzeyindeki Bağlan'a gittiler. Aile, Afgan geleneklerine göre yapılan düğünün ardından resmi nikahın yapılması için bir müddet akrabaların yanında kaldı. Bu sırada Taliban'ın Kabil'e hızlı ilerleyişi sonrasında şehirde çıkan karışıklıklar nedeniyle nikah işlemleri bir türlü gerçekleştirelemedi. Bir an önce Türkiye'ye dönme planı yapan Türkgeldi ailesi Kabil'e gelerek buradan ilk uçakla Türkiye'ye dönmek için Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiler.