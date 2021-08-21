Düğün için gittikleri Afganistan’da büyük korku yaşadılar!

İstanbul Havalimanı'nda konuşan Said Türkgeldi, başta büyükelçilik yetkilileri olmak üzere Kabil Havalimanı'ndaki Türk askerine ve THY'ye teşekkür etti. Ailesini Türkiye'ye getirebildiği için çok mutlu olduğunu belirten baba Türkgeldi, "Bir daha Afganistan'a gitmeyiz" dedi. Türkgelgeldi, "Biz oraya çocuğumuzu evlendirmeye gittik. Hayırlı bir iş için gittik. Çok şükür gelinimizi de buraya getirdik. Yoksa asla gitmezdik. Gelinimize şimdi burada oturum almamız gerekecek. Gereken evraklarımızı halledeceğiz inşallah" dedi.

"İKİ GÜN HAVALİMANI GİRİŞİNDE BEKLEDİK"

Said Türkgeldi, Kabil'den kaçışlarını ise şu şekilde anlattı: "Bizi Büyükelçiliğimizden aradılar. Havalimanına giderken bayağı karmaşa vardı. Taliban milleti vuruyor, havaya ateş ediyor. Orada zorluk yaşadık. Bundan sonra orası bayağı karışacaktır. İzdiham yaşanıyor. Herkes havalimanına girmeye çalışıyor. Çok zor şekilde havalimanına girdik. Ondan sonra bir sıkıntı yok. Türk askerlerini gördük ve onlar bizi direkt içeri aldılar. Türkiye'ye gelebilmek için 2 gün bekledik. İlk gün içeri giremedik. Büyükelçiğilimizden kapının önünde birinin vurulduğu söylendi ve bizden geri gitmemizi istediler. Ertesi gün tekrar geldik. Talibancılar havaya ateş ediyor, milleti vuruyor. Güvenli bölgeye girdikten sonra bir sıkıntı kalmadı."

"BİR DAHA ASLA AFGANİSTAN'A GİTMEM"

Damat Ali Türkgeldi ise Kabil'de bulunduğu kısa zamanda önce hayatını Serife Türkgeldi ile birleştirerek en mutlu anını yaşadı, ardından da Taliban'ın korkusunu. Düğününün ardından Kabil'de yarım kalan nikah işlemi İstanbul'da tamamlayacak olan Ali Türkgeldi, "Bir daha asla Afganistan'a gitmem" diye konuştu. İstanbul'da hediyelik eşya dükkanında çalışan Türkgeldi, "Afganistan'da iç savaş var, Taliban var. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Burada yaşıyoruz. Evlenmek için gittim, düğün yaptık. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu, gelebildik. Şimdi de burada resmi nikah kıyacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçuşu ile saat 06.15'da İstanbul'a getirildi. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgâh adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.