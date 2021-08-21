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Giriş Tarihi: 21.8.2021 10:20 Son Güncelleme: 21.8.2021 10:45

Macron’un ikiyüzlülüğüne tepki yağıyor! Fransa’nın Afganistan saldırıları dünya gündeminde

AA
Macron’un ikiyüzlülüğüne tepki yağıyor! Fransa’nın Afganistan saldırıları dünya gündeminde

NATO kuvvetlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’ın yönetimine el koyan Taliban’ın yarattığı karmaşa devam ediyor. Ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların yanı sıra Afgan vatandaşların da tahliyeleri devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Fransa’nın, Afganistan’da adil bir mücadele yürüttüğünü söyleyen Macron’un sözlerinin ardından sosyal medyada Fransız askerlerinin skandal görüntüleri yayıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afganistan'daki mevcudiyetlerinin adil olduğuna ilişkin yaptığı açıklama, dünya gündemine bomba gibi düştü. Macron'un pazartesi akşamı yaptığı "Afganistan'daki mücadelemiz adildi ve Fransa buna katılmaktan onur duydu." açıklamalarının ardından Twitter kullanıcıları, France 2 televizyonunda yayımlanan bir belgeselden alınan görüntüleri paylaştı.

FRANSIZ ASKERLERİN KATLİAM SEVİNCİ KAMERADA

Afganistan'da 2008'de bir köye yönelik hava saldırısı sırasında Fransız askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin evler bombalanırken "İşte, tam isabet", "Orada yerleri değişecek insanlar var", "Bu gece et olacak, hem de tarihi geçmiş olmayacak", "Gerçekten pisliğiz, içinde çocuklar olmalı, yok, yok artık orada çocuk yok." şeklinde ifadeler kullandıkları yer alıyor.

Ünlü Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity'nin kurucusu Idriss Sihamedi, Macron'un açıklamalarına bu videoyu paylaşarak tepki gösterdi.

Afganistan'da Fransız askerlerinin sivillerin katledildiği anlarda sevindikleri skandal görüntüler gündem oldu!

Branco, paylaşımının altında, "Bu görüntüler, Alassai vadisinde askerler tarafından aile ve çocukların olduğu tespit edilen bir köyün hava bombardımanında tamamen yok edilmesini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sihamedi de görüntüleri Macron'un Afganistan'daki varlıklarına ilişkin ifadeleriyle birlikte paylaştı.

Fransız gazetesi Liberation'un haberine göre, görüntüleri belgeselde kullanan yönetmen gazeteci Fred Hissbach, belgeseli yayımlandığında Genelkurmay Başkanlığının pek hoşnut olmadığını aktardı.

GÖÇMEN TUTUMU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Macron'un, 16 Temmuz'da Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un tavrı, ülkesindeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e benzetilerek, insanlar hayatlarını kurtarma derdindeyken, Fransa Cumhurbaşkanı'nın seçim yatırımını öncelediği yorumları yapılmıştı.

Tepkiler üzerine Macron, söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını, Fransa'nın en fazla tehdit altındakileri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söylemişti.

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Macron’un ikiyüzlülüğüne tepki yağıyor! Fransa’nın Afganistan saldırıları dünya gündeminde
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