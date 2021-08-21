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Giriş Tarihi: 21.8.2021 11:27

Taliban üyelerinin kıyafetleri gündemden düşmüyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Taliban üyelerinin kıyafetleri gündemden düşmüyor!

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın yarattığı panik dalgası giderek büyürken, örgüt üyelerinin dış görünüşü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Taliban’ın yurt dışında eğitim alan savaşçılarının geleneksel kıyafetlerinin üzerinde kullandığı gözlük, şapka gibi aksesuarlar, özellikle İngiliz medyasında manşetlere taşındı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin yankıları devam ediyor. Başkent Kabil'de yaptıkları açıklamayla Afgan yönetimine resmen el koyan Taliban, büyük bir kaçışın da başlamasına neden oldu.

TALİBAN'IN MARKALI KIYAFETLERİ OLAY YARATTI

Ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı'nda izdiham yaratan binlerce kişi, hafızalardan silinmeyecek görüntüleri de beraberinde getirdi.

Yabancı ülke vatandaşlarının yanı sıra, Taliban karşıtı Afganların da ülkeden çıkmak için sürdürdüğü bekleyiş devam ederken İngiliz medyasında Taliban üyelerinin dış görünüşü gündeme geldi.

İngiliz Daily Mirror, Taliban'ın yurt dışında eğitilerek ülkeye dönen üyelerinin kıyafetlerinin sosyal medyada büyük yankı getirmesini manşete taşıdı.

Taliban'ın yeni nesil üyelerinin, seleflerinin aksine oldukça dikkat çekici bir giyim tarzı benimsediğini aktaran Daily Mirror, Taliban'ın marka takıntısını gündeme getirdi.

Marka güneş gözlükleri ve spor ayakkabılarıyla, örgütün 20 yıl önceki halinden oldukça tezat bir görüntünün oluştuğunu söyleyen Daily Mirror, bazı Taliban üyelerinin sakal bile bırakmadığımı söyledi.

Kontrol noktalarında ve sokaklarda, yeni halleriyle kameralara yansıyan Taliban üyelerinin benimsediği "batılı" giyim tarzı, sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.

Örgüt üyelerinin, modacılarla iş birliği yaptığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, kıyafetlerin oldukça pahalı olduğunu da dile getirdi.

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Taliban üyelerinin kıyafetleri gündemden düşmüyor!
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