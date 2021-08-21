Taliban üyelerinin kıyafetleri gündemden düşmüyor!

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin yankıları devam ediyor. Başkent Kabil'de yaptıkları açıklamayla Afgan yönetimine resmen el koyan Taliban, büyük bir kaçışın da başlamasına neden oldu.

TALİBAN'IN MARKALI KIYAFETLERİ OLAY YARATTI

Ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı'nda izdiham yaratan binlerce kişi, hafızalardan silinmeyecek görüntüleri de beraberinde getirdi.

Yabancı ülke vatandaşlarının yanı sıra, Taliban karşıtı Afganların da ülkeden çıkmak için sürdürdüğü bekleyiş devam ederken İngiliz medyasında Taliban üyelerinin dış görünüşü gündeme geldi.