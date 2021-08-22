Afganistan’dan tahliye ediliyordu: Kargo uçağında doğum yaptı

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından, Afganların ülkeden kaçışı devam ediyor. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Taliban'dan kaçan Afgan bir kadının uçuşun ikinci ayağı olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne iniş yapan ABD'ye ait C-17 kargo uçağında doğum yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hamile kadının kabindeki düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilerek, "Uçak Komutanı, kabindeki hava basıncını arttırmak için uçağın alçalmasına karar verdi, bu da annenin hayatını kurtardı" denildi.