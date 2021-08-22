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Giriş Tarihi: 22.8.2021 14:09

Afganistan'dan tahliye ediliyordu: Kargo uçağında doğum yaptı

İHA
Afganistan’dan tahliye ediliyordu: Kargo uçağında doğum yaptı

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden tahliyeler sürerke ABD kargo uçağında Afgan bir kadının doğum yaptığı haberi geldi. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçuşun ikinci ayağı olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne iniş yapan ABD’ye ait C-17 kargo uçağında doğum yaptığı belirtildi.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından, Afganların ülkeden kaçışı devam ediyor. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Taliban'dan kaçan Afgan bir kadının uçuşun ikinci ayağı olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne iniş yapan ABD'ye ait C-17 kargo uçağında doğum yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hamile kadının kabindeki düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilerek, "Uçak Komutanı, kabindeki hava basıncını arttırmak için uçağın alçalmasına karar verdi, bu da annenin hayatını kurtardı" denildi.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Uçağın hava üssüne inmesinin ardından, Hava Kuvvetleri'ne bağlı sağlık ekibinin uçağa gelerek bebeğin doğumunu gerçekleştirdiği. Anne ve bebeğin doğumdan sonra, yakındaki bir sağlık merkezine nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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Afganistan'dan tahliye ediliyordu: Kargo uçağında doğum yaptı
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