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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Çaldığı atı yatak odasında sakladı

Çaldığı atı yatak odasında sakladı
ABD'de çaldığı atı bir evde saklayan hırsız, polislere yakalandı. Güney Karolina eyaletindeki Oconee County'de yaşayan Garry Chase Coble Jr. bölge sakinlerinden biri tarafından pazartesi günü saat 14.30 civarında bir eve atla girerken görüldü. Durumdan şüphelenen kişinin polise ihbar vermesiyle olay yerine gelen ekipler, 31 yaşındaki Coble'ın babasıyla iletişime geçti. Babası evin kendisine ait olduğunu ve Coble'ın orada bulunmaması gerektiğini söyledi. Olay yerine gelen babayla birlikte giden polis, atı yatak odasında buldu. Coble gözaltına alındı. Atın sahibi, hayvanın 6 bin 500 dolar (yaklaşık 55 bin TL) değerinde olduğunu söyledi. Independent Türkçe
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Çaldığı atı yatak odasında sakladı
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