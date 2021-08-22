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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Ermenistan, Kasım 2020’den beri Rusya’dan silah alıyor

Ermenistan, Kasım 2020’den beri Rusya’dan silah alıyor
Ermenıstan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan ordusunu tümüyle yenilemek istediklerini belirterek, "Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık" dedi. Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül 2020'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 10 Kasım 2020'de sona eren savaşta topraklarını işgalden kurtardı. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi araştırmasına göre, Ermenistan, savaşta 4,8 milyar dolar değerinde silah kaybetti.
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Ermenistan, Kasım 2020’den beri Rusya’dan silah alıyor
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