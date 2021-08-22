Ermenistan, Kasım 2020’den beri Rusya’dan silah alıyor

Ermenıstan
Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan
, Ermenistan ordusunu tümüyle yenilemek istediklerini belirterek, "Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya
'dan silahlar aldık" dedi. Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül 2020'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 10 Kasım 2020'de sona eren savaşta topraklarını işgalden kurtardı. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
araştırmasına göre, Ermenistan, savaşta 4,8 milyar dolar değerinde silah kaybetti.