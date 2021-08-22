Eski İngiliz Başbakan’dan ABD’ye sert Afganistan eleştirisi: Trajik tehlikeli, gereksiz...

SİYASET TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR

Blair, dünyanın şimdi Batı'nın nerede durduğundan emin olmadığını çünkü Afganistan'dan bu şekilde çekilme kararının büyük bir strateji tarafından değil, siyaset tarafından yönlendirildiğinin çok açık olduğunu kaydetti.

Ülkesinin herkes tahliye edilene kadar Afganistan'da kalmasının "ahlaki bir yükümlülüğü" olduğunu belirten Blair, "Sorumluluğumuz olanlara, bize yardım eden, yanımızda duran ve yanlarında durmamızı talep etme hakkına sahip olan Afganları tahliye etmeli ve kalacak yer vermeliyiz." ifadesini kullandı.