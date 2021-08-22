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Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:18 Son Güncelleme: 22.8.2021 16:46

Eski İngiliz Başbakan'dan ABD'ye sert Afganistan eleştirisi: Trajik tehlikeli, gereksiz...

AA
Eski İngiliz Başbakan’dan ABD’ye sert Afganistan eleştirisi: Trajik tehlikeli, gereksiz...

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşanan kaos devam ederken Eski İngiliz Başbakanı Tony Blair'den ABD'ye çok sert eleştiri geldi. Blair, Afganistan'dan çekilme kararının, "sonsuz savaşları sona erdirmekle ilgili embesil bir slogana itaat ederek verildiğini" ifade ederken ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteledi

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Afganistan'ın ve halkının terk edilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteleyerek, bunun ne Afganların ne de kendilerinin çıkarına olduğunu bildirdi. Blair, başkanlığını yürüttüğü "Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü"nün web sayfasında "Afganistan Halkını Neden Terk Etmemeliyiz - Onların ve Bizim İyiliğimiz İçin" başlıklı yazı kaleme aldı.

"EMBESİL BİR SLOGANA İTAAT EDEREK VERİLDİ"

Afganistan'dan çekilme kararının, "sonsuz savaşları sona erdirmekle ilgili embesil bir slogana itaat ederek verildiğini" belirten Blair, müttefik birliklerin Afganistan'dan çıkışının cihatçı grupları sevindireceği yorumunda bulundu.

Blair, "Afganistan'ın ve halkının terk edilmesi trajik, tehlikeli, gereksiz, ne onların ne de bizim çıkarımıza." değerlendirmesinde bulundu.

"BAZI CİDDİ HATALAR YAPTIĞIMIZA ŞÜPHE YOK"

Tony Blair, Afganistan konusunda hatalar yapıldığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'ı başarısız bir terör devletinden iyileşmekte olan, işleyen bir demokrasiye dönüştürme umudunu büyük bir taahhütle destekledik. Yanlış bir hırs olabilirdi ama aşağılayıcı bir hırs değildi. Takip eden yıllarda bazı ciddi hatalar yaptığımıza şüphe yok ama bizim hatalarımıza verilen tepki, ne yazık ki başka hatalar oldu. Bugün, demokrasinin getirilmesini ütopik bir yanılsama ve neredeyse her türden müdahale olarak gören bir ruh halindeyiz."

SİYASET TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR

Blair, dünyanın şimdi Batı'nın nerede durduğundan emin olmadığını çünkü Afganistan'dan bu şekilde çekilme kararının büyük bir strateji tarafından değil, siyaset tarafından yönlendirildiğinin çok açık olduğunu kaydetti.

Ülkesinin herkes tahliye edilene kadar Afganistan'da kalmasının "ahlaki bir yükümlülüğü" olduğunu belirten Blair, "Sorumluluğumuz olanlara, bize yardım eden, yanımızda duran ve yanlarında durmamızı talep etme hakkına sahip olan Afganları tahliye etmeli ve kalacak yer vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Eski İngiliz Başbakan, bunun "isteksizce değil, derin bir insanlık ve sorumluluk duygusuyla" yapılması gerektiğinin altını çizdi.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Eski İngiliz Başbakan'dan ABD'ye sert Afganistan eleştirisi: Trajik tehlikeli, gereksiz...
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