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Haberler Dünya Haberleri İngiliz gazeteden çok konuşulacak iddia: Bin Ladin'den Biden kehaneti...
Giriş Tarihi: 22.8.2021 17:15 Son Güncelleme: 22.8.2021 17:23

İngiliz gazeteden çok konuşulacak iddia: Bin Ladin'den Biden kehaneti...

İngiliz gazeteden çok konuşulacak iddia: Bin Ladin’den Biden kehaneti...

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından dünya Afganistan'da yaşanan gelişmelere kilitlenmiş durumda. Bölgedeki gelişmeler anbean takip edilirken Daily Mail gazetesi, Bin Ladin ile ilgili şoke eden bir habere imza attı. 'Bin Ladin, El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemeye çalışmasını yasakladı' başlıklı haberde terör örgütü liderinin Biden'ın yetersiz bir başkan olacağı ve ülkeyi krize sokacağını beklediğine inandığı iddiasına yer verildi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeler tüm dünyanın gündeminde... ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban, 10 gün içinde başkent Kabil'i ele geçirdi. Sonrasında ülkeden ayrılmak isteyen binlerce sivil kentteki havalimanına akın etti. Afganistan'dan kaos devam ederken İngiliz Daily Mail gazetesinden çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SUİKAST DÜZENLENMESİNİ YASAKLADI

11 Eylül terör saldırısının baş sorumlusu olan Bin Ladin'in 11 yıl önce El Kaide'ye verdiği emir gün yüzüne çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bin Ladin 2010 yılında Biden başkanlığının muhtemelen 'ABD'yi bir krize sürükleyeceği' konusunda emrindeki teröristleri uyardı ve lider olacağını umarak El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemesini yasakladı.

SÖZ KONUSU BELGE 2012'DE ORTAYA ÇIKTI

Gazete bu emre ev sahipliği yapan söz konusu belgenin terör örgütü liderinin 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğunu yazdı.

Belgeyi ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığının da altını çizmişti. ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesinin sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

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İngiliz gazeteden çok konuşulacak iddia: Bin Ladin'den Biden kehaneti...
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