İngiliz gazeteden çok konuşulacak iddia: Bin Ladin’den Biden kehaneti...

SÖZ KONUSU BELGE 2012'DE ORTAYA ÇIKTI

Gazete bu emre ev sahipliği yapan söz konusu belgenin terör örgütü liderinin 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğunu yazdı.

Belgeyi ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığının da altını çizmişti. ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesinin sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.