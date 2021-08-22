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Giriş Tarihi: 22.8.2021 09:30 Son Güncelleme: 22.8.2021 09:43

New York’ta kasırga paniği: OHAL ilan edildi

İHA
New York’ta kasırga paniği: OHAL ilan edildi

ABD'de Henri kasırgası alarmı verildi. Saatte 120 kilometre hızla ABD2nin doğu kıyılarına ilerkeyen Henri kasırgasının şiddeti Kategori 1’e yükseldi. Henri Kasırgası’nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edilirken 500 Ulusal Muhafız görevlendirildi.

ABD, Atlantik Atlantik Okyanusu'nda oluşan Henri Kasırgası nedeniyle alarma geçti. Şiddetinin Kategori 1'e yükseldiği ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediği belirtilen kasırga nedeniyle New York'ta OHAL ilan edildi.

ALARMA GEÇİLDİ

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu'nda oluşan Henri Kasırgası'nın şiddetinin Kategori 1'e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu. New York, Long Island ve New England'da etkili olması beklenen Henri Kasırgası yetkilileri alarma geçirdi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı. New York'ta ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, erken saatlerde New York'ta etkili olması beklenen Henri Kasırgası'nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edildiğini belirterek, acil durumlara müdahale edilmesi için 500 Ulusal Muhafız görevlendirildiğini bildirdi.

Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu.

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New York’ta kasırga paniği: OHAL ilan edildi
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