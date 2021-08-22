New York’ta kasırga paniği: OHAL ilan edildi

OHAL İLAN EDİLDİ

Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı. New York'ta ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, erken saatlerde New York'ta etkili olması beklenen Henri Kasırgası'nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edildiğini belirterek, acil durumlara müdahale edilmesi için 500 Ulusal Muhafız görevlendirildiğini bildirdi.