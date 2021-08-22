Taliban, hükümeti kurma görüşmelerine başladı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının üzerinden bir hafta geçti. Dünyanın gözü hâlâ Afganistan'da. Uluslararası ajanslara göre 20 yıldır sürgünde olan ve ABD tarafından başlarına para ödülü konan Taliban liderlerinin Kabil'e dönüşleri sürüyor. AFP'nin haberine göre, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde olan ve başına 5 milyon dolar ödül konan Halil Hakkani ve diğer Taliban liderleri de son günlerde Kabil'de görüldü. BBC'deki haberde Taliban'ın kurucusu ve siyasi lideri Molla Abdul Gani Birader'in hükümet kurmak üzere müzakerelere başladığı bildirildi.

'KAPSAYICI OLACAK'

Daha önceki açıklamalarında Afganistan'da demokrasi olmayacağını duyuran Taliban'ın üst düzey bir yetkilisi yaptığı açıklamada Birader'in "Taliban liderleri ve siyasetçilerle kapsayıcı bir hükümetin kurulması" amacıyla görüşmeler yürüteceğini söyledi. Alman DW ajansındaki detaylarda "20 yıl sonra yönetimi yeniden ele alan Taliban, ülkede kurulacak yeni hükümete yönelik henüz resmi açıklamalarda bulunmazken, Birader'in adı muhtemel yeni başbakan olarak geçiyor" detaylarına yer verildi.



GÖZLER HAKKANİ GRUBUNDA

Taliban şimdiye kadar oluşturduğu bir heyetle eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile görüştü. Heyete, Taliban'ın bileşenlerinden Hakkani Grubu'nun lideri Si raceddin Hakkani'nin kardeşi Enes Hakkani başkanlık etti. ABD basını ise Hakkani Grubu'na dikkat çekiyor. Halil Hakkani'nin de Kabil'de görüldüğüne dair fotoğraflara yer veriliyor. Halil Hakkani, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde yer alıyor. ABD, Halil Hakani'yi getirene 2 milyon 200 bin euro ödül vaat ediyor.



UMUT YOLCULUĞU İÇİN BEKLEYİŞLER SÜRÜYOR

Kabıl'ı terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor. ABD yönetimi Kabil'den tahliye edilenlerin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşla ABD'ye gideceğini açıkladı. NATO verilerine göre ülkeden 12 bin kişi tahliye edildi. Pazar gününden beri havalimanında yaşanan kaos nedeniyle en az 12 kişi öldü.



MACRON'A ESKİ KATLİAMLARLA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki mevcudiyetlerinin adil olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalara tepki olarak, sosyal medyada, Fransız askerlerinin 2008'de Afganistan'da bir köyün bombalanması sırasında kaydedilen görüntüler gündeme geldi.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere'ye havaalanında güvenliği sağlama konusunda sundukları destek için teşekkür etti.



BEBEĞİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD askeri tarafından alınan bebeğin hasta olduğunu, tedavisi yapıldıktan sonra tekrar babasına verildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.