7.2 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı! Haiti’ye Türkiye’den yardım eli...

7 KİŞİLİK AFAD İNSANİ YARDIM EKİBİ DE BÖLGEYE GİTTİ

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden alınan bilgilere göre 2 bin189 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı, 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişinin yardıma muhtaç kaldığı belirtildi.