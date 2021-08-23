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Giriş Tarihi: 23.8.2021

ABD’de sel felaketi: 22 ölü, 45 kayıp

ABD’de sel felaketi: 22 ölü, 45 kayıp
ABD'nin Tennessee eyaletinin Hickman, Houston ve Humphreys ve Dickson bölgelerinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Sel felaketinde 22 kişi hayatını kaybederken, 45 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı belirtildi. Yağışların etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 10 bin kişi elektriksiz kalırken, telefon hatlarında da kesinti yaşandığı öğrenildi. 3'üncü seviye olağanüstü hal ilan edilirken, bölgedeki çalışmalara destek amacıyla 50 asker ve 1 helikopter sevk edildiği belirtildi. İHA
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ABD’de sel felaketi: 22 ölü, 45 kayıp
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