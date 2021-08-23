Afganistan’da yaşananlar ile ilgili çok çarpıcı ifadeler: Artık eski Türkiye yok, bu Fransa’yı rahatsız ediyor...

PENCŞİR'DEKİ DİRENİŞ BAŞARILI OLABİLİR Mİ?

Truva Kitap Kulübü isimli Facebook sayfasının söyleşisine katılan Esedullah Oğuz, Pencşir Vadisi'nde Ahmed Şah Mesud'un oğlu, Ahmed Mesud tarafından başlatılan direniş hareketini değerlendirdi. Oğuz, Fransız Aktivist Bernard Levy'nin hemen bölgeye giderek Ahmed Mesud ile fotoğraf vermesini, Fransa'nın kurulacak olası bir oyunda yer edinmek istemi ile ilgili olduğunu söyledi.

Oğuz şöyle konuştu:

Fransızların uzun süre Ahmed Şah Mesud ile ilişkisi ve sempatisi vardı. Fransız sosyalizmine sempatisi olan bir insan Ahmed Şah Mesud. Fransızlarla ilk yıllardan itibaren ilişki kurdu. Fransa Sovyet işgalinden itibaren Ahmed Şah Mesud'a özel bir ilgi göstermeye başladı, yardım gönderdi. Rejim devrilmeden önce hükümetin yarısı Kuzey İttifakı'ndan oluşuyordu. Bunların bir kısmı kaçtı, bir kısmı Pencşir Vadisi'ne çekildi. Pencşir Vadisi'ne çekilenler arasında Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı 1.Yardımcısı var. Yine o bölgede Ahmed Şah Mesud'un oğlu var. Ahmed Mesud 30-35 yaşlarında, ömrünün çoğu da yurt dışında geçmiş, İngiltere Kraliyet Akademisi'ni bitirmiş, Afganistan'ın o hercümerç savaşından çok da haberdar değil. Babasının ömrü savaşla geçmişti. Babasının halk arasında büyük bir sempatisi var, babasının izinden gitmek istiyor. Büyük bir direniş olur mu olmaz mı, onu bilemiyorum. Afgan halkı savaştan bıktı. İnsanlar için önemli olan bombalar patlamasın, açlık olmasın, sıkıntı olmasın diye düşünüyorlar. Bütün Pencşirli ve Kuzey İttifakı liderleri de, diğerleri de 20 yılda ceplerini doldurdu, halkla ilgilenmediler. O yüzden Kuzey İttifakı liderlerinin halkta bir karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Savunma Bakanı mesela direnebilirdi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı da sessiz kaldı. Bunlar ellerindeki yetkiye rağmen bir şey yapmadılar. Halkta bir itibarları yok. Büyük bir direniş olacağını düşünmüyorum.