Afganistan’dan son dakika: Taliban’ın adımlarına 6 önemli isim yön verecek

2020'de Amerikan Foreign Policy dergisinde yayımlanan habere göre, Ahundzade'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiği iddia edilirken; bu iddia Taliban tarafından reddedildi.

Ahundzade'nin yaygın olarak bilinen ve Taliban tarafından yayınlanan tek bir fotoğrafı bulunuyor. Taliban lideri, daha önce grubun yargı sisteminin baş yargıcı olarak çalışıyordu.

2) Molla Abdulgani Birader

1968'de Uruzgan vilayetinde doğan Birader, ABD işgali sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı olan Hamid Karzai ile aynı aşirete mensup.

İşgal sonrası NATO kuvvetlerine karşı başlatılan gerilla savaşının önemli bir figürü olan Birader, Molla Ömer'in en çok güvendiği kişilerden biri olarak kabul ediliyor.

Birader'in Molla Ömer'in kız kardeşiyle evli olduğu ve Ömer'in kendisine "kardeş" anlamına gelen "Birader" unvanını verdiği belirtiliyor.

Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Birader, Taliban lideri Ahundze'nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanında aynı zamanda grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda. Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda, 2018'de serbest bırakıldı.

Birader, grubun son yıllardaki diplomatik ve askeri politikalarındaki etkili rolü nedeniyle uluslararası camianın adını sıkça duyduğu Taliban lideri oldu.

ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına Molla Birader imza atarken, müzakerelerde birçok devlet adamıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.