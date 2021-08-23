Biden’dan itiraf gibi açıklama: Afganistan planını böyle savundu.

"AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMEK DOĞRU BİR KARARDI"

Biden, Afganistan hakkında "alınması gereken temel bir karar" olduğunu ve daha fazla Amerikalıyı görmemeye kararlı olduğunu vurguladı. Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının "doğru bir karar" olduğunu söyleyerek Afganistan'da bir süre daha kalmanın hiçbir fark oluşturmayacağını sözlerine ekledi.