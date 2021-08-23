Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç'le görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de bir araya geldik." ifadesini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın #Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le #Kiev'de biraraya geldik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 23, 2021
Ahead of President @RTErdogan's visit to #Montenegro, met w/FM Djordje Radulovic in Kyiv. 🇹🇷🇲🇪 pic.twitter.com/JTnAtfeKit