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Giriş Tarihi: 23.8.2021 12:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı ile görüştü

AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç'le görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de bir araya geldik." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
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