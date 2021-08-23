Gani Gani götürmüşler

Yıllık gelirin kişi başına 585 dolar olduğu Afganistan'da 160 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçtığı söylenen eski devlet başkanı Eşref Gani dışında bir yardımcısının da 51 milyon dolarla Dubai'ye uçtuğu ortaya çıktı. Ayrıca diğer üst düzey bürokratların da bir haftada 231 milyon dolarla kaçtığı tespit edildi. Gani'nin yardımcısının ismi açıklanmazken üst düzey bürokratların yaptığı milyon dolarlık talanlar, halkın ülkeyi soyan Afgan yönetimine neden destek vermediğini ve Taliban'ın ülkeyi hiçbir direnişle karşılaşmadan 12 günde nasıl kolayca ele geçirdiğini de açıklıyor.





PEŞKEŞ ÇEKİLEN KİRLİ KREDİLER

İngiliz Daily Mail gazetesinin Amerikan diplomatik kaynaklarına dayandırdığı raporlarda ülkede adeta bir hırsızlar rejimi kurulduğu görülüyor. Haberde bir banka çalışanının kurduğu naylon firmalar yoluyla ülkenin yıllık gelirinin 12'de biri kadar parayı bakan ve bürokratlara nasıl kredi olarak dağıttığı anlatılıyor. Dünya Bankası verilerine göre Afganistan'ın ekonomisi 19 milyar 996 milyon 141 bin dolar hacme sahip. Aynı banka çalışanı bu peşkeş çekilen kirli kredilerle üst düzey bürokratlar adına BAE'nin Dubai kentinde Palm Jumeriah adasında 160 milyon dolara 35 ultra lüks villa satın almış.