“İki kardeşimi öldüren Taliban’dan kaçtık”

Yasadışı yollardan Türkiye
'ye giriş yapan Afganlara yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler Van
'daki Ön Kabul Merkezi'ne götürülüyor. Burada sağlık kontrolünden geçirilip ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin, fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor. Fotoğraflar yüz tanıma sistemine tanımlanırken, parmak izleri ve bilgileri ise oluşturulan Düzensiz Göç Ortak Veri Bankası
'na işleniyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, 48 saat içerisinde Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderiliyor. Gönderilmek üzere bekleyen Afgan mülteciler yaşadıklarını SABAH'a anlattı. 6 kişilik ailesiyle Afganistan
'dan 45 günde Türkiye'ye kaçak yollarla giren Firuze Eşrefi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Eşrefi, "Taliban'dan kaçtık, Taliban iki kardeşimi öldürdü. Yaşamak istiyoruz. Ailemin yarısı Afganistan'da kaldı. İş yok, güvenlik yoktu. Biz de Afganistan'dan kaçtık" dedi.