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Giriş Tarihi: 23.8.2021 09:09 Son Güncelleme: 23.8.2021 09:10

İlgi odağı oldu: Bayraktar TB2 Kiev sokaklarında...

İHA
İlgi odağı oldu: Bayraktar TB2 Kiev sokaklarında...

Türkiye'nin sahada oyun değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2, Ukrayna’da 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’nde sergilenecek.

Ukrayna'da 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü'ne hazırlık provalarında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi.

PROVALAR TAMAMLANDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos'ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı. Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev'deki Hırşatik'te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.

Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

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İlgi odağı oldu: Bayraktar TB2 Kiev sokaklarında...
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