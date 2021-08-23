İlgi odağı oldu: Bayraktar TB2 Kiev sokaklarında...

PROVALAR TAMAMLANDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos'ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı. Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev'deki Hırşatik'te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.