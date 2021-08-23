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Giriş Tarihi: 23.8.2021 22:07

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 44 kişi öldü

AA
İtalya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 44 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 101 bin 341 testte 4 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 488 bin 779'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 135 bin 555'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 485'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 artarak 128 bin 795'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 505 artışla 4 milyon 224 bin 429'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 75 milyon 444 bin 859 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 436 bin 297 oldu.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 44 kişi öldü
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