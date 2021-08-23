Jüpiter’de nadir bir doğa olayı gerçekleşti! Üçü birden önünden geçti

Jüpiter'in üç uydusu Europa, Ganymede ve Callisto, 15 Ağustos'ta gezegenin önünden aynı anda geçtiler ve böylece nadir olarak gerçekleşen üçlü geçişi tamamladılar. Daha önceki üçlü geçiş 2015'te gerçekleşmişti, bir sonraki ise 2032'de olacak.

Üçlü geçiş tek olan nadir olay değildi. Geçiş sırasında Ganymede'nin gölgesi, Europa'ya geldi ve tutulmaya da neden oldu.