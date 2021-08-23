Jüpiter’de nadir bir doğa olayı gerçekleşti! Üçü birden önünden geçti

Jüpiter'in üç uydusu Europa, Ganymede ve Callisto, 15 Ağustos'ta gezegenin önünden aynı anda geçtiler ve böylece nadir olarak gerçekleşen üçlü geçişi tamamladılar. Daha önceki üçlü geçiş 2015'te gerçekleşmişti, bir sonraki ise 2032'de olacak.
Üçlü geçiş tek olan nadir olay değildi. Geçiş sırasında Ganymede'nin gölgesi, Europa'ya geldi ve tutulmaya da neden oldu.
Bu muhteşem anlar gök bilimci ve fotoğrafçı olan Christopher Go tarafından yakalandı. Go yaptığı açıklamada, "Gerçekten olağanüstü bir şeydi. Ayrıca Ganymede'nin gölgesinin Europa'ya çarpması, tutulmaya neden oldu" dedi.
Jüpiter'in üç uydusu aynı hizada ilk kez böyle görüntülendi!
NASA'NIN EUROPA'YA GİDECEK UZAY ARACINI SPACEX FIRLATACAK
NASA, yaptığı açıklamada Europa Clipper görevi üstünde çalıştığını, bu misyonla birlikte Jüpiter'in uydusunun mercek altına alınacağını açıklamıştı. NASA kısa süre önce bu görev için SpaceX'le anlaştı. Europa'ya gidecek uzay aracı Falcon Heavy roketi ile fırlatılacak.
NASA, Europa'yı daha yakından incelemek için 2024 Ekim ayında uzay aracı fırlatmayı planlıyor. Europa Clipper isimli uzay aracı, Nisan 2030'da Jüpiter yörüngesine girecek. Ardından yaklaşık 4 yıl boyunca yörüngede tur atarak Europa'yı inceleyecek.
Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyi buzla kaplı. Buz katmanının altında büyük göllerin olduğu keşfedildi. Bilim insanları Europa'da yaşam olabileceğini düşünüyor.