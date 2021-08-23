Mehmetçik bizi kaostan çıkardı

Taliban'ın Afganistan
'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarının tahliye süreci devam ediyor. Başkent Kabil
'deki 357 kişi önceki gün Türk Hava Kuvvetleri
'nin askeri nakliye uçağı A400M ile Pakistan
'ın başkenti İslamabat
'a getirildi. Yolcular daha sonra THY
'nin TK6883 sefer sayılı uçuşuyla saat 09.15'te dün İstanbul Havalimanı'na getirildi.
'ÜLKEMİZE TEŞEKKÜR EDIYORUZ'
Uzun yıllardır Afganistan'da yaşayan Türk vatandaşı Ersin Karaduman
, "Ülkemize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuk oldu. Yalnız Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk biraz sıkıntılı, girişler çok sıkıntılı ve izdiham var. Çok şükür büyükelçiliğimiz ve askerimiz bizi rahat bir şekilde içeri aldı" şeklinde konuştu. Yolculardan Afgan asıllı Türk vatandaşı Humayun Hayri
ise şunları söyledi: "Binlerce kişi kaosun ardından kapılarda birikerek Taliban korkusuyla havalimanına koştu. Kimse geçit vermiyordu halka. Türkiye elçiliği koordinatörleri bizleri ayrı yönlerden organize ederek buraya getirdiler."
'İZDİHAMDAN ÇEKİP ALDILAR'
Ailesiyle birlikte Afganistan'dan dönen Celil Beyoğlu ise, "Çok iyi ve rahat geldik, Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bize sahip çıktı. Biz dört gün boyunca havalimanının Güney kapısından girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra yeniden bizi Ankara
'dan aradılar, rica ettik giremiyoruz dedik. Çocuklarımız var kurşun yağdırıyorlar onlara bir şey olacak diye çok üzüldük. Sonra yeni plan yaptılar Pakistan'a gönderdiler . Bizleri orada toplayıp havalimanına getirdiler. Afganistan'da çalışıyorduk" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ASKERLERİ OMUZ OMUZA
TALIBAN'IN kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Türk ve Azerbaycan askerleri, "tek millet, iki devlet" anlayışıyla tahliye mesaisi yapıyor, birlikte nöbet tutuyor, ihtiyacı olanların yardımına koşuyor - Azerbaycan askerleri, Kabil'de Türk askeriyle birlikte görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.
KABİL'DEKİ İZDİHAMDA 7 GÜNDE 20 KİŞİ ÖLDÜ
BIR NATO
yetkilisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında yürütülen tahliye çalışmaları sırasında son 1 haftada en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na yöneldi.
AFGAN SİYASİLER ÜST DÜZEY TALİBAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ
AFGANİSTAN'DA eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı (HCNR) Abdullah Abdullah, Taliban liderleriyle bir araya geldi. Abdullah, başkent Kabil'de yapılan görüşmeye ilişkin Facebook hesabında paylaşımda bulundu.
RUS BÜYÜKELÇİ: TALİBAN'IN İLK EYLEMLERİ GAYET OLUMLU
ALMAN Spiegel gazetesine konuşan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban hareketinin iktidardaki ilk günlerinin olumlu olarak değerlendirilebileceğini, ancak Rusya'nın Taliban'ı yakından izlemeye devam edeceğini söyledi.